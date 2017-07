Zwaargewonde vrouw (51) lag mogelijk langer hulpeloos in weiland Den Bosch, slachtoffer is deel geheugen kwijt

DEN BOSCH – De 51-jarige vrouw die zondagochtend zwaargewond in natuurgebied de Bossche Broek in Den Bosch werd gevonden, heeft mogelijk de hele nacht hulpeloos op die plek gelegen. De politie is dringend op zoek naar mogelijke getuigen van de ernstige mishandeling.

Bij de politie kwam zondagmorgen rond kwart voor acht een melding binnen van een wandelaar. Hij stuitte tijdens zijn wandeling aan de Donkerhooiweg op de gewonde vrouw.

Helikopter en speurhond

Na zijn telefoontje kwam de politie meteen ter plekke. De vrouw bleek inderdaad gewond, maar het was nog niet duidelijk waardoor. Voor het onderzoek werden meerdere agenten, een politiehelikopter en een speurhond ingezet. Ook de technische recherche was aanwezig en zocht naar eventuele sporen.

Inmiddels gaat de politie ervan uit dat de vrouw door iemand is mishandeld. Verdere details worden in het belang van het onderzoek niet vrij gegeven. Om meer zicht te krijgen op de situatie, worden getuigen verzocht zich te melden.

,,Het is een groot raadsel door wie en waarom de vrouw is aangevallen'', zei een politiewoordvoerder eerder. ,,Ze is een beetje aanspreekbaar, maar zij is hele stukken kwijt over wat er is gebeurd. Ze gaat wel vaker naar het Bossche Broek voor de rust en de natuur."

Getuigen

De politie is in het bijzonder op zoek naar getuigen die in de nacht van zaterdag 13 mei op zondag 14 mei een vrouw hebben gezien in het Bossche Broek, in de omgeving van de Donkerhooiweg. Alleen of in het gezelschap van anderen.