Docu over Ireen Wüst in de maak

Gerritsen moest vorig jaar zelf stoppen met schaatsen vanwege een ernstige knieblessure. ,,Ik ken Ireen al vanaf het moment dat we samen in Jong Oranje schaatsten", aldus Gerritsen op Radio 1. ,,Toen ik eenmaal besloten had dat ik de weg naar de volgende Olympische Spelen van een schaatser in beeld wilde brengen, was de keuze voor Ireen snel gemaakt. Er gebeurt altijd een heleboel in de aanloop naar de Spelen, maar uiteindelijk zien de meeste mensen alleen die paar ritten tijdens het toernooi. En Ireen weet als geen ander te pieken op het goede moment. Ik zou in de documentaire graag laten zien hoe zij dat doet."