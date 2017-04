Michel Mulder weer herenigd met broer Ronald en coach Van Velde

,,Ik ben vorig jaar een nieuw project begonnen bij Victorie. Helaas hebben we daar geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden en moest ik op zoek naar wat anders'', aldus de 31-jarige Mulder, die precies een jaar terug besloot weg te gaan bij Van Velde. Hij koos destijds voor een samenwerking met skeelercoach Desly Hill. De ploegleiding van Team Victorie slaagde er niet in een hoofdsponsor te vinden en maakte eind maart bekend te stoppen met de schaatsploeg.



Mulder heeft een teleurstellend seizoen achter de rug, en hoopt bij Van Velde weer toe te groeien naar zijn vorm tijdens de Spelen van 2014: ,,Ik had al wel een bakje koffie met Gerard van Velde gedaan en ik was hier welkom. Ik ben ontzettend blij dat ik weer terug mag komen op het oude nest. Het is een heel belangrijk jaar, met de Olympische Spelen die er aan gaan komen. Ik wilde zeker weten dat ik niet de onzekerheid zou hebben zonder sponsor te zitten. Dit is voor mij ideaal.''



Rhian Ket, directeur van koepelorganisatie iSkate, laat in een persbericht weten tevreden te zijn met de komst van Michel Mulder. ,,We zien een topatleet als Michel graag aansluiten bij Team Plantina. Het enthousiasme waarmee de co-sponsors Continu en Athleteshop hebben meegeholpen om Michels terugkeer mogelijk te maken, geeft aan hoe graag iedereen hem erbij wil hebben.''