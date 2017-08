Noorse schaatser maakt lied om zijn sport te redden

Twintig jaar geleden leefde het schaatsen nog in Noorwegen. Daar zorgden in de decennia daarvoor Johann Olav Koss, Geir Karlstad, Hjalmar Andersen en Ivar Ballangrud voor. Daarna ging het bergafwaarts met de sport in het land. Alleen Havard Bokko bracht soms wat geloof in groot schaatssucces terug in Noorwegen.