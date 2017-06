Ritsma keert terug op het ijs als trainer

De nu 47-jarige Ritsma nam in januari 2009 afscheid als schaatser in Thialf, en werd toen benoemd tot erelid van schaatsbond KNSB. Ritsma was daarna vooral actief als analist bij schaatswedstrijden voor de NOS. In het seizoen 2013/2014 was hij ook al even schaatstrainer bij gewest Fryslân. Hij werd toen bijgestaan door oud-sprinter Jan Ykema en Arjen Wolters.