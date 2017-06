Alle basisscholen in Meierijstad krijgen cultuurlessen

Het gaat in ieder geval om lessen op het gebied van beeldend, muziek en dans in de groepen 4, 5 en 6.

Het cultuuronderwijs wordt gegeven door de organisatie Phoenix Cultuur. Ook Phoenix draagt stevig bij aan de kosten via een bijdrage van de CHV Academy. ,,We zijn heel blij met deze sponsoring van de CHV Academy", zegt cultuurwethouder Menno Roozendaal (PvdA). ,,Via deze bijdrage is er ook kans op meer subsidieverstrekkers. Als college vinden we het heel belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen cultuurlessen krijgen."