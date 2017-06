Bedrijven melden zich voor failliet Taxi Dortmans in Schijndel

Dat meldt curator mr. Jan Stadig, die het faillissement van Dortmans behandelt. Hij heeft goede hoop op een doorstart. ,,Een flink aantal geïnteresseerden heeft zich gemeld", zegt Stadig. Taxi Dortmans werd deze week failliet verklaard door de rechtbank. De afgelopen weken gingen meer taxibedrijven over de kop. Stadig: ,,De tarieven in de taxibranche staan geweldig onder druk."

De curator verwacht in de loop van deze maand meer duidelijkheid te kunnen geven over een eventuele doorstart. ,,Het bedrijf kan voorlopig doordraaien. De kosten zijn gedekt. Taxi Dortmans is een mooi familiebedrijf. We hopen dat overeind te kunnen houden."