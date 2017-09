Brabant smelt van babynieuws zwaargewonde Tynni: 'Prachtig nieuws na zoveel ellende'

SCHIJNDEL – 'Een klein wondertje'. 'Een lichtpunt in een zware periode'. 'Een echte bikkel, net zoals haar moeder'. Lezers van het Brabants Dagblad komen massaal superlatieven tekort om het heuglijke babynieuws van Tynni Habraken te omschrijven. De vrouw uit Schijndel kreeg in juni een zwaar ongeluk terwijl ze net een paar weken zwanger was. Wonder boven wonder is het kindje kerngezond.