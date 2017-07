Buurtbewoner keienongeval Schijndel zag kei voor ree aan

,,Ik ben meteen gaan kijken vanaf de Structuurwal. En ik dacht dat er een ree op de weg lag. Dat bleek later de kei te zijn die heeft geleid tot het ongeluk", aldus Vermeulen. Hij was woensdagochtend 12 juli in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel om een petitie aan te bieden aan verkeerswethouder Harry van Rooijen (VVD). In die petitie vraagt Vermeulen met wijkgenoten om een verlichtingspunt op het pad nabij de plaats van het ongeluk. ,,Zo'n verlichtingspunt zorgt voor meer sociale controle. Mogelijk helpt het om dit soort verschrikkelijke ongelukken te voorkomen. Ook kan het de verkeersveiligheid op de Structuurweg verbeteren."