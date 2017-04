E-sigaretten uitgedeeld door kermisexploitant in Schijndel

Voor het roken van een e-sigaret geldt sinds vorig jaar mei een verbod tot de 18 jaar omdat ze ongezond zijn. Het verhaal ging in Schijndel dat de exploitant de sigaretten ook aan kinderen zou hebben uitgedeeld. ,,Er waren blijkbaar ouders bij; die kunnen ook nee zeggen. Maar ik heb het zelf niet gezien, maar het is vrijdagnacht al opgelost. De exploitant heeft zijn excuus aangeboden", aldus voorzitter Richard Huijberts van Stichting Rondom d'n Toren die vindt dat de zaak is afgedaan. Hij hoorde het via via omdat een buurtbewoner de e-sigaretten aankaartte op Facebook.