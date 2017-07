Één kei gooide de toekomst van Tynni en Stephan (32) in duigen: 'We moéten weten wat er is gebeurd'

SCHIJNDEL/TILBURG - Het leven lachte het jonge stel uit Schijndel toe. In augustus zouden Stephan Visser en Tynni Habraken (32) trouwen. Maar al hun toekomstplannen vielen in één klap in duigen. Sinds Tynni's ernstige auto-ongeluk twee weken geleden, vecht ze nog steeds voor haar leven. En ondertussen smacht het paar naar een antwoord op dé grote vraag: wie legde die keien op de Structuurweg?

De eerste, meest kritieke dagen na het ongeluk zijn voorbij. Tweemaal werd Tynni geopereerd, om haar buiten levensgevaar te houden. Heel voorzichtig durft Stephan nu weer een klein beetje positief te zijn. Er zijn lichtpuntjes: Tynni is weer bij kennis en ontslagen van de intensive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Haar klaplongen zijn hersteld. Maar haar toestand is nog steeds kritiek.

De ellende begon op 23 juni, toen Tynni met haar auto op een kei botste die op het wegdek van de Structuurweg (N617) in Schijndel lag. Eén van haar banden klapte, waarna ze de macht over het stuur verloor en tegen een boom reed. Later bleek dat er meerdere grote basaltkeien op de weg lagen. De politie gaat ervan uit dat die daar doelbewust zijn neergelegd.

Pas als we antwoorden hebben, krijg ik rust in mijn hoofd. Stephan Visser

Stabiel is Tynni nog niet. Het herstel gaat nog zeker maanden, zo niet jaren duren, vertelt Stephan. ,,Tynni's buikwand is ernstig beschadigd. Haar darmen werken niet meer. Ze krijgt sondevoeding, maar daarmee sterkt ze niet snel aan. Het risico op bloedingen is nog steeds erg groot. Ook haar rug heeft een enorme klap gehad. Die is niet te opereren. Het is nog de vraag in hoeverre dat letsel kan herstellen.”

Een team van 25 rechercheurs zit bovenop de zaak. Tot nu toe zijn er dertig tips binnengekomen, maar de gouden tip zit er nog niet bij. Ondertussen gonst het van de geruchten in het dorp, over Tynni's gezondheid. Stephan wordt er moedeloos van. ,,We horen de gekste dingen. Een paar dagen terug stond er ineens iemand op de stoep bij de ouders van Tynni. ‘Ik heb de dader’, zei hij. Daar wordt je niet goed van.”

Eén ding is heel belangrijk voor het stel: antwoord krijgen op hun prangende vraag. ,,Wat is er precies gebeurd daar op die weg? En wáárom? Daar kan ik nog steeds van wakker liggen." Dinsdag besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak. ,,Ik hoop dat er zo veel mogelijk mensen kijken en dat er iets uitkomt. Pas als we antwoorden hebben, krijg ik rust in mijn hoofd.”