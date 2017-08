Een wonder! Tynni nog steeds zwanger na keienongeluk: 'Ons meisje is een bikkel'

Aan een lange tijd van onzekerheid is eindelijk een einde gekomen: Tynni Habraken, de vrouw die in juni zwaargewond raakte bij het geruchtmakende keienongeluk in Schijndel, is ondanks haar verwondingen nog altijd in verwachting van een kindje.

Haar vriend Stephan Visser laat dat dolblij weten aan het Brabants Dagblad. ,,We beseffen dat we ontzettend veel geluk hebben gehad en dat ons meisje een bikkel is.”

Klapband

Tynni Habraken rijdt in de nacht van 23 op 24 juni over de Structuurweg in Schijndel over een grote kei die daar vermoedelijk doelbewust is neergelegd. Haar auto krijgt een klapband, waarna ze met behoorlijke snelheid tegen een boom rijdt.

De vrouw, die op dat moment een paar weken zwanger is, wordt met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze herstelt, maar het blijft wekenlang onduidelijk of er gevolgen zijn voor de zwangerschap.

Wil je ook op de hoogte blijven en ons volgen via Whatsapp? App dan BD AAN naar 06-82658689.

Verlossende woorden

,,We hebben ons de afgelopen weken ontzettend zorgen gemaakt”, aldus Stephan. ,,Ze hebben in het ziekenhuis in Nijmegen heel veel onderzoek gedaan naar ons kindje. Gisteren kregen we eindelijk de verlossende woorden van de arts: we gaan een normale zwangerschap tegemoet.”

Volledig scherm De vrouw raakte zwaargewond. © Sander van Gils/Persburo Sander van Gils

Stephan en Tynni zijn trots. ,,Wij zijn 20 weken zwanger, ons meisje is gezond en komt ons begin 2018 verblijden met een knuffel. Dit nieuws kunnen we wel gebruiken, want we gaan nog altijd door een hele moeilijke periode. We hebben geen idee waar we over een paar weken staan.”

Geen dader

Intussen is de politie volop bezig om de toedracht van het bizarre ongeluk te achterhalen. Ze gaat er in elk geval vanuit dat de keien doelbewust op de weg zijn gelegd. Door wie, is na tien weken onderzoek nog altijd niet duidelijk.

,,Er is nog geen dader opgepakt, terwijl ik weet dat er mensen in Schijndel zijn die weten wat hier gebeurd is Mensen die andere beschermen om maar uit de handen van de politie te blijven”, liet Stephan eerder deze week weten.

Tips?

Stephan hoopt dat mensen met cruciale informatie zich alsnog bij hem of de politie melden. ,,Is het familie, zijn het vrienden of zijn het misschien je eigen kinderen, het maakt niet uit, meld je als je iets weet.”