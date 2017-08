Emotionele oproep aan betrokkenen keienongeluk Schijndel: 'Sta op als je iets weet'

SCHIJNDEL – In een laatste poging om de betrokkenen van het keienongeluk in Schijndel te achterhalen, richt de vriend van het slachtoffer zich nu tot familieleden en vrienden van de daders. Volgens Stephan Visser lopen er in Schijndel ongetwijfeld mensen rond die weten wie de keien op de weg heeft gelegd. ,,Maar ze willen of durven het niet te vertellen. Sta op als je iets weet.”

De ellende voor Stephan en zijn familie begon op 23 juni, toen zijn vriendin Tynni met haar auto op een kei botste die op het wegdek van de Structuurweg in Schijndel lag.

Eén van haar banden klapte, waarna ze de macht over het stuur verloor en tegen een boom reed. De politie gaat ervan uit dat de keien doelbewust op de weg zijn neergelegd.

Emotioneel bericht

Door wie, is na tien weken onderzoek nog altijd niet duidelijk. Dat steekt bij Stephan, die deze week de plek van het ongeluk heeft bezocht. ,,Nu sta ik weer op de plek waar het begon en probeer te begrijpen wat hier is gebeurd, wie het heeft gedaan en ook waarom”, schrijft de Schijndelaar in een emotioneel Facebook-bericht.

,,Er is nog geen dader opgepakt, terwijl ik weet dat er mensen in Schijndel zijn die weten wat hier gebeurd is. Mensen die andere beschermen om maar uit de handen van de politie te blijven.” Stephan hoopt dat mensen met cruciale informatie zich alsnog bij hem of de politie melden. ,,Is het familie, zijn het vrienden of zijn het misschien je eigen kinderen, het maakt niet uit, meld je als je iets weet.”

Wil je ook op de hoogte blijven en ons volgen via Whatsapp? App dan BD AAN naar 06-82658689.

Herstel

Stephan herinnert het zich als de dag van gisteren dat hij het verschrikkelijke telefoontje kreeg dat zijn vriendin zwaargewond in het ziekenhuis lag. ,,Ik zei ‘oké’ en liet het op me inwerken. De taxichauffeur vroeg of alles goed was en ik zei kalm: ‘nee, denk het niet. Mijn vriendin heeft een ongeluk gehad’".

Op dat moment draaide het hoofd van Stephan op volle toeren. ,,Ik wist dat het goed mis was. Nu, tien weken later, sta ik hier weer. Mijn hersenen draaien nog steeds op volle toeren. Het is een dagelijks gevecht met de realiteit. Inmiddels merken we goed wat ons is overkomen en wat voor impact het op ons leven heeft en op de mensen om ons heen. Dagelijks werken wij hard, Tynni aan haar herstel en ik om alles te regelen.”

Hoofd omhoog

Door alle brieven van de verzekering, gemeente en contact met de politie ziet Stephan soms door de bomen het bos niet meer. ,,Maar we houden ons hoofd omhoog”, schrijft hij strijdbaar. ,,En we gaan door om er alles uit te halen.”