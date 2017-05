Fusie Huis & Erf en Wovesto krijgt groen licht

Spinnen mag, als het maar onder de tafel gebeurt

16 mei LENNISHEUVEL/ SCHIJNDEL - Je kan het zo gek niet verzinnen, alle kleuren van de regenboog, licht of juist zwaar van gewicht, een panterprintje? Alles kan. De fidget spinner - een draaischijfje, met drie of meer uitstulpingen - is sinds de meivakantie niet meer aan te slepen. Ook niet in Meierij.