Gewapende overval in Schijndel; daders op de vlucht

Brus verlaat Schijndel met zijn bedrijf

7:08 SCHIJNDEL - Hans Brus gaat Schijndel verlaten met zijn bedrijf JHB Group. Het servicekantoor, zoals hij het hoofdkantoor noemt, is in het kantoorgebouw op de hoek Steeg-Eekelhof, uit zijn jasje gegroeid. ,,We hebben zestig werkplekken en dat is nu al te weinig", zegt Brus. Hij opende het kantoor in Schijndel begin 2000.