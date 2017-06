'Grensbedrag' subsidies in Meierijstad gaat naar 10.000 euro

Omwonenden verrast door bouwdepot op Catharinaplein in Schijndel

13 juni SCHIJNDEL - Bewoners in de omgeving van het Catharinaplein in Schijndel zijn verrast door een bouwdepot dat vorige week op het parkeerterrein is geplaatst. Het depot, waar nu enkele containers en een dixie staan en war het eerste materiaal ligt opgeslagen, is er vrijdag neergezet. Volgens de direct omwonenden zijn ze niet ingelicht over het depot dat zeker ruim een half jaar blijft staan.