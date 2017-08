Guus (62) is groenwerker via WSD: 'Nergens wilden ze me hebben'

SCHIJNDEL - Met een hark in de hand zorgt Guus van der Schuit (62) voor een schoner Schijndel. Sinds begin dit jaar is hij groenwerker via WSD. ,,Nergens wilden ze me hebben, ik werd er moedeloos van."

Zigzaggend beweegt Guus zijn schoffel door de berm. Geconcentreerd woelt hij het onkruid los. ,,Ik noem het de plantjes der ellende", grapt hij. ,,Je moet er in één keer diep ondersteken, dat is het geheim. En wat er uit de grond komt, laat je liggen. Dat gaat vanzelf dood."

Met zijn vaste groep collega's werkt hij nu acht maanden in de plantsoenendienst bij WSD. Ze hebben hun eigen wijk in Schijndel, waar ze dagelijks zorgen dat het groen er netjes bij staat. Hartstikke mooi werk, vindt Guus. ,,Tuinieren is mijn hobby. Vroeger had ik een moestuin van 150 vierkante meter. Er groeide van alles: aardbeien, bonen, prei, sla. Ik was er iedere dag bezig", vertelt hij terwijl hij zich schoffelend een weg door de berm baant.

'Alles hield op'

Intussen kent de Schijndelaar de wijk op zijn duimpje. Maar nog maar acht maanden geleden zat Guus nog thuis op de bank. Na 23 jaar werd hij in 2013 ontslagen bij de autospuiterij waar hij werkte. ,,Het ging heel slecht met het bedrijf. Bijna iedereen moest eruit. Er waren mannen bij die daar al dertig, veertig jaar werkten. Behoorlijk balen. Ik verdiende een aardig salaris, kon daar helemaal zelfstandig mijn ding doen. Opeens hield alles op."



Drie jaar lang zat Guus in de WW. ,,In het begin verveelde ik me geen seconde. Ik sliep lekker uit, werkte wat in mijn tuin, ging er veel op uit en hielp bij de voetbalclub. Maar na een paar maanden dacht ik: dit is ook niks." Hij solliciteert zich suf, maar wordt brief na brief afgewezen. ,,Nergens wilden ze me hebben. Ik werd er moedeloos van. Er komen zo veel reacties binnen, je maakt amper kans. Zeker op mijn leeftijd."