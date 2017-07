Joel en Veronique willen geen normale trouwvideo en krijgen 'gestoord Brabants sprookje'

SCHIJNDEL/DEN DUNGEN - 'Wat is liefde? Het is een vraag die al sinds het begin der tijden wordt gesteld.' En Bosschenaar Ruben Swart heeft geprobeerd een antwoord op die vraag te vinden. Om daarachter te komen, heeft hij het liefdesverhaal van Joel uit Den Dungen en Veronique uit Schijndel verfilmd in het sprookje: 'Die’en Wittewel'.

Het sprookje vertelt het verhaal van Joel uit Den Dungen en hoe hij opgroeide met zijn twee broers. Daarnaast wordt het verhaal van Veronique en haar liefdevolle gezin verteld.

,,Zij kwamen bij mij omdat ik ze via via ken en ik ook al hun verloving had gefilmd. Hun vraag was in eerste instantie of ik de bruiloft kon filmen", vertelt filmer, regisseur, scriptschrijver en editor Ruben Swart over de onorthodoxe trouwvideo. ,,Tijdens onze eerste afspraak over het filmen vertelde ik al over deze bruiloftsregistraties; de video's zijn vaak erg sentimenteel, veel slow-motion, veel en heftige emoties. Zo is hoe het meestal wordt gedaan."

Dat was niet wat Joel en Veronique wilden. ,,Ze kwamen ermee dat ze een film wilden die vrolijk was zoals zij hun liefde ervaren en iets wat leuk is om terug te kijken en niet al te zwaar. Dus, eigenlijk iets anders en daar hou ik wel van."

Gestoord Brabants sprookje

En dus ging Swart aan de slag. Hij ging op zoek naar andere manieren om hun verhaal te vertellen en al snel was het idee voor een 'gestoord Brabants sprookje' geboren. ,,Het idee om dus hun verhaal te verfilmen als een gestoord Brabants sprookje heb ik voorgelegd en ze waren meteen enthousiast. Het proces duurde dan ook wel even omdat het toch wel een productie werd in plaats van 'zomaar een filmpje'." In februari begon de Bosschenaar aan het script en in maart was de video helemaal klaar.

Het idee om andere verhalen te maken met een creatieve invalshoek is Swart wel bevallen. Hij droomt al van nieuwe en grote projecten. Misschien nog wel een keer met Joel en Veronique. ,,Om een korte film ,of documentaire, ligt eraan hoe je het ziet, te maken over een echt onderwerp met de "echte" mensen vond ik echt geweldig! Als ik er tijd voor heb en er een goed concept of idee ligt zou ik er eigenlijk wel meer willen maken, wie weet welke verhalen er nog meer zijn hier in de regio. Of misschien moet ik nog een film maken over Joel en Veronique als ze eenmaal kinderen hebben. Ik sta eigenlijk voor alles open."

Wie nieuwsgierig is geraakt naar het Brabantse sprookje, kan hieronder kijken naar de korte film: Die’en Wittewel.