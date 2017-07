Kwajongens steken flink stuk weiland in brand

Veel bezoekers bij kermis in Schijndel

8 juli SCHIJNDEL - Zaterdagmiddag ging aan De Steeg in Schijndel de jaarlijkse kermis weer van start. Al zijn in de loop der jaren de attracties groter en spectaculairder geworden, de kermis blijft een vermaak voor jong en oud. Een evenement waar ouders en grootouders vertederd naar hun kroost en kleinkinderen in de diverse attracties kijken en waar de wat oudere jeugd zich uitleeft in de Walking Street, De Hang Over en de botsauto's.