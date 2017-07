LIVE: Debat rond megastal Nijnsel gaat finale in: 'Team Meierijstad gaat verdeeld stemmen'

Het gaat om een van de grootste megastallen in het land. Bij 7.500 varkens wordt al gesproken over een megastal.

De gemeenteraad van Meierijstad heeft zich verzameld in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode voor het finale debat. In de gemeenteraad ligt het plan voor de grote stal zeer verdeeld. VVD en Gemeentebelang Meierijstad zijn als enige voor de megastal, het CDA neigt naar 'ja'. Het lot van de megastal ligt in handen van Team Meierijstad, met elf zetels de grootste partij in de raad. Deze partij is intern zeer verdeeld en komt deze avond pas met een standpunt.