Luchtballon landt midden op straat in Schijndel

SCHIJNDEL - Een luchtballon landde maandagavond in Schijndel midden op de Gemondseweg. De ballon probeerde aanvankelijk in een weiland verderop te landen, maar op het laatste moment waaide het ding richting de weg, zegt ballonvaarder Frans van Hooft.

Het lukte Van Hooft om het vaartuig zonder kleerscheuren op de weg neer te zetten. Hoewel tientallen mensen kwamen kijken naar het bijzondere schouwspel, is hij er zelf vrij nuchter onder. ,,Het was een gewone landing, alleen op een wat ongewone plaats.''

De luchtballon had net een rondje over Schijndel gemaakt, maar kwam niet zo ver als gehoopt. ,,Er stond wat minder wind dan verwacht. Blijkbaar hing er een hogedrukgebied boven Schijndel'', legt Van Hooft uit. Inclusief hemzelf zaten er zes mensen in het mandje onder de ballon. Het waren gasten uit Schijndel, die graag een rondje boven hun eigen dorp wilden vliegen.

Dat lukte, al kwam de ballon hemelsbreed niet verder dan 500 meter. Van Hooft: ,,Op het moment dat je gaat varen kijk je al naar mogelijke landingsplekken. Dat doe je altijd, omdat er zomaar iets kan zijn met je materiaal of mensen aan boord. En als je gaat landen, let je daar nog eens extra op natuurlijk. We gingen mooi op een weilandje af, maar op het laatste moment boven we toch weer af.''

Geen paniek

Hijzelf raakte niet in paniek. Daarom bleven ook de gasten in de mand rustig. Aan de grond stond een ploeg klaar, met medewerkers van het luchtballonbedrijf. Die blijven bij een landing altijd in de buurt en konden in dit geval mooi helpen de weg vrij te maken. ,,Ik heb nog wel naar beneden geroepen dat mensen en auto's aan de kant moesten. Want er stonden wat meer omstanders dan normaal bij een landing. En je wilt toch niet op het dak van een auto landen'', zegt hij met een nuchtere lach.