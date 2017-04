Man valt van steiger en raakt gewond in Schijndel

VIDEO: Burgemeester Fränzel gaat los bij Skêndel Zwingt

26 april SCHIJNDEL - Burgemeester Marcel Fränzel en wethouder Jan Goijaarts hebben de 11e editie van Skêndel Zwingt woensdagavond spetterend geopend. Ze playbackten op Everybody Needs Somebody van The Blues Brothers en dansten het dak eraf.