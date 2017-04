Meerdere auto's uitgebrand aan Julianastraat in Schijndel

E-sigaretten uitgedeeld door ker­mis­ex­ploi­tant in Schijndel

22 april Schijndel - Op de Boschwegse Kermis in Schijndel zijn vrijdag elektronische sigaretten uitgedeeld door een kermisexploitant als prijs. De kermisorganisator Stichting Rondom d’n Toren is in actie gekomen om te voorkomen dat er nog meer e-sigaretten in omloop komen.