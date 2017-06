Meierijstad denkt aan screenen vrijwilligers

Meierijstad moet verenigingen verplichten om vrijwilligers die met kinderen of gehandicapten werken, te laten screenen. Dat zou moeten met het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG's moeten ervoor zorgen dat mensen die in het verleden zijn veroordeeld voor een zeden- of geweldsdelict niet meer als vrijwilliger aan de slag kunnen met jeugd of gehandicapten bij sportclubs, scouting of vakantiekampen. Met dit voorstel kwam Lambèr Gevers van Hart voor Schijndel donderdagavond in de raadcommissie mens en maatschappij in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. ,,Zo'n VOG vermindert de kans dat mensen met een misbruikverleden met kinderen van onze verenigingen omgaan", aldus Gevers. Hij kreeg van meerdere partijen, waaronder het CDA en de PvdA, bijval.

Wethouder Coby van der Pas (CDA) zegde toe deze mogelijkheid te gaan onderzoeken. Zij komt binnenkort met een voorstel naar de gemeenteraad. Enkele partijen hadden twijfels wie voor de kosten op moet draven, maar sinds 2015 is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers gratis.