Meierijstad heeft nu een eigen biertje

Het idee is bedacht door leerlingen van het Elde College uit Schijndel. En gebrouwen door brouwerij Sint-Servattemus uit Schijndel. ,,We zijn op het idee gekomen tijdens een politieke jongerendag", vertelt Eva van Engelen (17) uit Heeswijk-Dinther, die in havo vier zit op het Elde College.

Toon van der Heijden van Sint-Servattemus brouwde het biertje. ,,Het is een tripel met zoethout. En met 8 procent alcohol. Het is een zoet biertje met een licht bittere afdronk. Een biertje van verbinding, zoals Meierijstad dat ook is."