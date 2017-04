Meierijstad zoekt 'ondernemende verbinder' als nieuwe burgemeester

Voorzitter Johan van Gerwen van de vertrouwenscommissie presenteerde maandagmiddag de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Dat deed de CDA'er in het gemeentehuis in Veghel.

In de schets staat onder meer dat de nieuwe burgemeester bestuurskrachtig en vernieuwend moet zijn. 'In plaats van wij en zij, denkt u in zij aan zij', zo staat in de beknopte profielschets. En: 'U weet hoe u in Meierijstad het 'wij-gevoel' verder versterkt.'