Molens in Den Dungen en Schijndel draaien lustig voor publiek

Jan Toelen is de eigenaar van de Dungense Molen, officieel De Pelikaan geheten, en hij besteedt er veel tijd aan. Toelen erfde de molen, uit 1864, van zijn vader en bedacht een slimme oplossing om het onderhoud van zijn molen te kunnen bekostigen. ,,Sinds 2014 zit de bakkerij van mijn neef in de molen. Van de huurpenningen van de bakkerij betalen we de verzekering en het onderhoud. Althans, ik hoop dat het lukt, want alleen al aan de verzekering betaal je een vermogen." Toelen groeide op met de molen. ,,Het is een bepaalde manier van leven. Een passie."

Anders ligt het met Molen De Pegstukken in Schijndel die eigendom is van de gemeente. Een van de vrijwillige molenaars is Ad Vermeltfoort. Voor bezoeker Remco van Boxtel en zijn kinderen Meki (5) en Fez (3) geeft Vermeltfoort een kleine demonstratie hoe hij de molen 'vangt', ofwel op de rem zet. "Je moet er goed voor zorgen dat hij in de haak valt. Anders is hij 'niet in de haak'."