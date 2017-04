NVWA: E-sigaret als prijs op kermis is nu al verboden

Voor de Nationale Kermis Bond, die eerder stelde dat de e-sigaret als prijs pas per juli verboden zou worden, en de NVWA is het voorval in Schijndel de eerste klacht over de e-sigaret dit nieuwe kermisseizoen. Toch staat het voorval niet op zichzelf; op verschillende kermissen in het land is in het verleden ophef ontstaan over de aanwezigheid van e-sigaretten. Dat had dan met name te maken met het feit dat kinderen die probleemloos konden winnen.