Ongeval Structuurweg in Schijndel; slachtoffer met onbekende verwondingen naar ziekenhuis

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel is opmerkelijk dat er op de rijbaan en in de berm enkele grote sierkeien lagen. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Ook wordt de herkomst van de aangetroffen sierkeien onderzocht en of die iets met het ongeval te maken hebben.