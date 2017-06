Overstap naar andere zorgpartij loont voor echtpaar Van Liempd

Politie zoekt 'baldadige jongeren' na ongeluk door keien in Schijndel, slachtoffer nog altijd zwaargewond

21:04 SCHIJNDEL - In de zoektocht naar de personen die mogelijk keien op Structuurweg (N617) in Schijndel hebben gelegd, is de politie op zoek naar een aantal 'baldadige jongeren'. Vanuit Schijndel zouden daarover in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere meldingen binnen zijn gekomen.