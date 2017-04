Paaspop is een bedrijf dat het hele jaar doordraait

SCHIJNDEL - Paaspop is een manier van leven voor Peter Sanders en Chris Seijkens. Zij vormen de directie van het driedaagse muziekfestival in Schijndel. Hun bedrijf draait het hele jaar door en breidt steeds verder uit.

Peter Sanders blijft even staan. ,,Eigenlijk is het wel heel bijzonder wat we hier neerzetten", zegt de directeur van Paaspop tijdens een wandeling over het terrein. Komende vrijdag barst het muziekfestival weer los in het buitengebied van Schijndel. De afgelopen weken kwamen hier 33 trailers het terrein oprijden met alleen al het steigermateriaal om alle podia op te bouwen. ,,Zelfs bij Lowlands hebben ze een stuk minder trailers nodig dan wij hier", gaat Sanders (49) verder. Hij loopt al heel wat jaartjes mee. In de jaren tachtig hielp hij mee als vrijwilliger, sinds 1990 zit hij in de organisatie. En vanaf 2002 vormt Sanders met Chris Seijkens (47) de directie van Paaspop. Zij hebben het festival opgebouwd tot wat het nu is.

Ze hebben er hun beroep van gemaakt. Het bedrijf Paaspop draait het hele jaar door. Sanders: ,,Na Paaspop begint het al meteen met evalueren. Wat ging goed en wat ging minder goed? Waar gaan we mee door en waarmee niet? Daarna beginnen we alweer met programmeren voor volgend jaar."

Seijkens: ,,Het is een manier van leven, voor mij staat dag en nacht in het teken van Paaspop. Zeker nu." Seijkens groeide op in Schijndel, maar woont nu in Eindhoven. Al op 17-jarige leeftijd begon hij als vrijwilliger bij Paaspop. In 1995 trad hij toe tot het bestuur en in 2002 besloot hij zijn werk als begeleider van moeilijk opvoedbare jongeren in te wisselen voor het organiseren van muziekfestivals. ,,We moesten altijd in de avonduren vergaderen. Ineens kon ik overdag alles doen, dat was geweldig."

Jaarrond

Ook Sanders vestigde vanaf die periode al zijn energie op het organiseren van festivals. Sanders en Seijkens bestieren nu naast stichting Paaspop de BV Event Warehouse. Ze organiseren festivals als We Are Electric op het E3-strand in Eersel en het Metropolis Festival in Rotterdam en concerten en evenementen als Helldorado in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven.

Het kantoor van Event Warehouse staat - hoe kan het anders - aan de Spoorlaan in Schijndel. Naast Sanders en Seijkens werken hier nog vier medewerkers en drie à vier stagiaires. In de weken in aanloop naar Paaspop werken alle medewerkers in tijdelijke units op het festivalterrein.

Voor wie nog nooit op Paaspop is geweest, is het moeilijk te omschrijven hoe groots het evenement is. Toch een poging: op het terrein van circa tien hectare komen drie dagen lang iedere dag zo'n 25.000 bezoekers af op zo'n 200 artiesten, bands, dj's, cabaretiers en andere acts. Zij staan op podia in ruim tien tenten, waarvan de grootste tent - hoofdpodium Apollo - 16.000 mensen kan onderbrengen. Naast het festivalterrein is een artiestendorp opgebouwd, de topartiesten kunnen terecht in twee appartementen die tijdelijk zijn omgebouwd tot kleedkamers. In Den Bosch en Vught zijn honderd hotelkamers geboekt voor artiesten en aanhang plus andere gasten. Paaspop draait met een begroting van zo'n anderhalf miljoen voor de programmering. Dit jaar is het grootste bedrag, bijna twee ton, ingeruimd voor de Nederlandse retroband Doe Maar. Sanders: ,,Doe Maar werd ons aangeboden. Daar hoefde ik geen seconde over na te denken. Geweldig toch, een Brabantse band die na al die jaren nog zó populair is."

Groeispurt

Paaspop groeit nog altijd ieder jaar. Vooral vanaf 2011 maakte het Schijndelse festival een enorme groeispurt door. Misha de Bok werd met zijn bedrijf SQuare verantwoordelijk voor de inrichting van het festivalterrein. Sinds zijn intrede onderging het terrein een metamorfose en veranderde Paaspop in een soort 'Las Vegas in het weiland'. Seijkens: ,,Het inhuren van Misha de Bok en zijn bedrijf was een gouden greep."

De groei betekent ook dat Sanders en Seijkens steeds meer uitbesteden. Meer dan duizend mensen zijn deze week aan het werk in Schijndel. Denk aan het opbouwen van het terrein, de bewaking en ticketverkoop. De tijd dat de directeuren zelf alle artiesten boekten, ligt ver achter hen. Sanders: ,,We hebben nu een heel team voor de programmering." En dan zijn er nog zeker 1200 vrijwilligers die actief zijn tijdens de festivaldagen. In veel gevallen studenten van scholen die projecten organiseren rond Paaspop. Seijkens: ,,Zonder al die vrijwilligers zou Paaspop niet bestaan."