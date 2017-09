Pilot met familie-agenten in de Meierij is een succes

Streekbier proeven op open dag brouwerij Sint Servattumus in Schijndel

1 september SCHIJNDEL - Bierbrouwerij Sint Servattumus uit Schijndel houdt zondag 3 september van 13.00 tot 20.00 uur een open dag. De brouwerij is gespecialiseerd in het brouwen van speciale streekbieren en ambachtelijke 'etiketbieren'. Er worden tijdens de open dag 15 á 20 verschillende biertjes geschonken en er is een demonstratie destilleren.