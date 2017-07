Politie sluit Structuurweg in Schijndel af voor onderzoek naar keienongeval

Glunderende gezichten bij Broodje Apart in Schijndel

10 juli SCHIJNDEL - Glunderende gezichten dinsdag bij lunchroom Broodje Apart in Schijndel. Veertien medewerkers van de lunchroom waren geslaagd voor hun examen: acht leerlingen voor de bediening en zes leerlingen voor medewerker in de keuken.