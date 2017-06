Politie zoekt 'baldadige jongeren' na ongeluk door keien in Schijndel, slachtoffer nog altijd zwaargewond

Dat meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. De politie zoekt mensen die iets over deze nachtelijke overlast in Schijndel kunnen vertellen. De woordvoerder benadrukte echter ook dat niet vaststaat dat deze jongeren iets met het ongeval te maken hebben. Waaruit de baldadigheid bestond, is niet bekend gemaakt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte de 32-jarige Schijndelse Tynni Habraken ernstig gewond nadat ze met haar auto over de keien was gereden. Haar band klapte, waarna ze tegen een boom reed. De vrouw heeft zwaar letsel over haar hele lichaam en onderging afgelopen dagen meerdere spoedoperaties. Ze is er nog altijd slecht aan toe en wordt nog kunstmatig in slaap gehouden.