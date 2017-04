Politiewagen in de sloot bij achtervolging in 'dollemansrit'

De 37-jarige man, die verdacht wordt van bedreiging in de huiselijke sfeer, werd gezien in een personenauto en vluchtte toen hij de agenten in het vizier kreeg. De politie achtervolgde hem in Schijndel, Sint-Oedenrode, Liempde en weer terug naar Schijndel. De man kon uiteindelijk in de Wijsstraat in Schijndel worden aangehouden.