PvdA Meierijstad zoekt variant op tegeltaks

Vluchten voor aardbeving? Wethouder Meierijstad blijft waar hij is: 'We zijn op vakantie'

21 juli VEGHEL – Een dodelijke aardbeving op een vakantiebestemming is voldoende reden om een reis af te breken of te annuleren, vindt een voorlopige meerderheid van de lezers van het Brabants Dagblad. Jan Goijaarts, wethouder bij gemeente Meierijstad, maakte de zware aardbeving op Kos van dichtbij mee, maar denkt er niet aan om het eerste vliegtuig terug te pakken. ,,We zijn op vakantie en het is nu rustig, dus we blijven.”