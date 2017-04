Ravage bij voetbalclub WEC in Wijbosch veroorzaakt door 'bekenden'

Twee brandblussers werden in de nacht van zaterdag op zondag leeg gespoten in de WEC-bestuurskamer. Helemaal wit van het bluspoeder zag die bestuurskamer op sportpark de Glorie in Wijbosch, toen zondag het kantinepersoneel wilde opstarten. ,,De daders kenden hier de weg”, zegt voorzitter Sjaak Pijnenburg. Uit de sleutelkast in de bestuurskamer werden sleutels meegenomen. Daarmee zijn de inbrekers nog bij de velden in het materiaalhok, de ballenbak, onder de tribune geweest. Een poging om in de voorraadkast te komen, is mislukt.