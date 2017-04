Rosalien lag hulpeloos in huis na val en waarschuwt andere ouderen: 'Pas je huis aan'

Arie den Haan benadrukt dat kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken. ,,Mensen denken vaak te laat aan hun oude dag, maar willen wel in hun eigen huis blijven wonen. Dat moet ook tegenwoordig. Zorgen voor verlichting als je er 's nachts uit moet, is al een begin. Ik heb nu een losse lichtschakelaar, die zit niet op de muur maar die kan ik op het nachtkastje neerleggen. Ook zorgen dat mensen binnen kunnen als je hulp nodig hebt, is belangrijk. Dus geen knip op de deur, daar zijn alternatieven voor."

Eric de Goeij van de seniorenraad: ,,Er zijn onvoldoende appartementen in Schijndel om te voldoen aan die vraag, zeker gezien de voortschrijdende vergrijzing. En die panden kunnen niet in een uithoek gebouwd worden, dus waar dan wel? Nadeel is tevens dat wanneer er nog geen ziekte of handicap is, het lastig is om een vergunning te krijgen of een vergoeding."