Schijndelse krijgt bezoek van drie koeien: 'Ja, dan schrik je wel even'

Schijndel beslist in najaar over uitvaartcentrum op landgoed

28 juli SCHIJNDEL - Wel of geen uitvaartcentrum plus natuurbegraafplaats op landgoed Denneboom in Schijndel, de gemeenteraad van Meierijstad beslist hier waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar over. Dat laat de gemeente desgevraagd weten.