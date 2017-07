Winy Maas supervisor binnenstad Eindhoven

SCHIJNDEL - De Schijndelse architect en stedenbouwkundige Winy Maas wordt supervisor van de Eindhovense binnenstad. De ontwerper van onder meer de Rotterdams markthal gaat adviseren over alle grote ruimtelijke plannen in de binnenstad en de openbare ruimte.

Met het aanstellen van de supervisor wil Eindhoven een kwaliteitsslag maken naar een aangenaam verblijfsklimaat met allure, aldus het persbericht waarin de benoeming van Maas bekendgemaakt wordt. In vergelijking met de High Tech Campus, de TU/e-campus en Strijp-S bleef het stadscentrum wat achter, meent het college van B en W. Dat Eindhoven een internationale high tech hotspot is, is voor bewoners en bezoeker 'niet echt merkbaar'.

Veraangenamen

Tegen die achtergrond moet Maas helpen om de binnenstad te ontwikkelen tot een centrum dat de concurrentie aan kan met andere attractieve centra in de wereld. Dan kan bijvoorbeeld door het verder verdichten (via hoogbouw, transformatie en bijvoorbeeld de aanleg van binnenhoven) en veraangenamen van de binnenstad voor iedereen: Eindhovenaren, bezoekers en mensen die er werken. Meer groen en water, meer levendigheid, meer mogelijkheden voor ontmoeting en meer beleving.

De opdracht aan de supervisor is om 'samenhang te brengen in de ruimtelijke plannen en projecten die daarvoor moeten zorgen'. Om zoveel mogelijk partijen en betrokkenen daarbij te betrekken zal Maas het debat starten over de binnenstad. Zo moet er ook meer draagvlak ontstaan voor de manier waarop de binnenstad verder kan worden ontwikkeld. Dat proces start tijdens de Dutch Design Week.

Volledig scherm Architect Winy Maas, van onder meer de Markthal, ontwierp de steigerinstallatie die van 16 mei tot en met 12 juni 2016 op het Stationsplein in Rotterdam stond. © ANP

Wethouder Wilbert Seuren is 'trots' dat Maas met zijn internationale ervaring die functie wil vervullen. ,,Wij denken dat hij bij uitstek in staat is om mee te denken over hoe we onze binnenstad zo aantrekkelijk en functioneel mogelijk kunnen maken.”

Aantrekkelijke uitdaging

Maas ziet de opdracht als een aantrekkelijke uitdaging: ,,Het centrum van Eindhoven lijkt van niemand te zijn, terwijl Eindhoven als het gaat om high tech en design een heel sterk profiel heeft. In andere steden bepaalt het centrum juist vaak de identiteit. Ik wil kijken hoe we dat in Eindhoven ook terug kunnen laten komen. En er is ruimte!”