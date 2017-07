Stan (22) is de jongste ballonvaarder van Nederland

Een luchtballon heeft op Stan Spierings hetzelfde effect als honing op een bij. Woensdagavond nog. Vloog er een luchtballon over zijn dorp - die van zijn instructeur - en hup daar stapte Stan de auto in. Even kijken naar de landing. ,,We woonden vroeger in Den Dungen, vlakbij de Pettelaarse Schans, waar heel veel luchtballonnen opstijgen. Ze vlogen vaak over ons huis, dan sprongen we in de auto om ze achterna te rijden. Zo ben ik al jong helemaal gek geworden op luchtballonnen."