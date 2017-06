Taxi Dortmans uit Schijndel is failliet

Burgers Meierijstad richten eigen straat in

31 mei SCHIJNDEL/VEGHEL - In Schijndel gebeurde het al in de Pater van den Elsenstraat en de Dr. Schaepmanlaan: bewoners die hielpen bij het inrichten van hun straat. Maar dit zou een normale gang van zaken moeten worden in fusiegemeente Meierijstad.