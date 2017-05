Tom Dumoulin-effect in Schijndel?

Schijndelse Berry kan bijna niet wachten op concert 10cc in Kersouwe

26 mei HEESWIJK-DINTHER - De Engelse rockband 10cc, bekend van hits als 'I'm Not In Love', 'The Wall Street Shuffle' en 'Dreadlock Holiday', staat vandaag, vrijdag 26 mei, in De Kersouwe in Heeswijk-Dinther. Fan Berry van Aarle uit Schijndel kan niet wachten.