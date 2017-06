Van skippybal tot limousine: veel variatie bij Elde Gala in Schijndel

Lokale politiek waarschuwde al voor explosiegevaar in Veghelse silo's

15:48 VEGHEL/SCHIJNDEL - De fractie Hart voor Schijndel waarschuwde in maart dit jaar al voor mogelijk explosiegevaar bij het bedrijf Van Zutven in Veghel dat afgelopen woensdag vrijwel volledig verwoest werd na een ontploffing en flinke brand. De partij wil in een van de eerste raadsvergaderingen van Meierijstad helderheid hebben van het college.