VIDEO: Slachtoffer ongeluk Schijndel kritiek maar stabiel; familie hoopt op duidelijkheid

TILBURG/SCHIJNDEL - ,,Het belangrijkste is dat we Tynni nu helpen overleven. Daarop ligt nu onze focus." Dat zegt Stephan Visser uit Schijndel, partner van de 32-jarige Tynni Habraken. Zij raakte vrijdagnacht op de Structuurweg een grote basaltkei, die - de politie vermoedt bewust - op de weg was gelegd. Zij raakte de macht over het stuur kwijt en kwam tot stilstand tegen een boom .

,,Voor ons verwerkingsproces is het belangrijk dat we te weten komen wat er gebeurd is", zegt Visser. Zijn vriendin was die nacht onderweg om hem op te halen nadat hij in Den Bosch een dj-klus had gedaan. Toen zij niet kwam opdagen nam hij na een aantal vergeefse poging haar te bereiken maar een taxi. Ter hoogte van Sint-Michielsgestel kreeg hij een politieagent aan de lijn ... via haar telefoon.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Van de auto is niks meer over. © Sander van Gils/Persburo Sander van Gils

Tynni Habraken heeft onder meer ernstig letsel aan haar buik, rug en twee klaplongen. Ze heeft inmiddels al twee levensreddende operaties achter de rug en de vraag is nu of ze sterk genoeg is om een derde te ondergaan. ,,Kritiek maar stabiel", zegt Visser, als hij even een frisse neus haalt buiten het ziekenhuis. Hij heeft kort met haar gesproken toen ze na het ongeluk bij kennis was, maar ze wordt nu voorlopig in slaap gehouden.

,,Ik hoop dat iedereen zijn ogen en oren openhoudt. Er zijn in Schijndel mensen die weten hoe dit zit. Het gaat me niet om straf of eigen rechter spelen. Ik heb vertrouwen in de rechtsgang in Nederland. Het is voor ons alleen belangrijk om te weten wat er gebeurd is. Was het een domme actie? Een dronken iemand?"