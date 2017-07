Vierde editie 'Schijndel aan zee' trommelend van start

SCHIJNDEL - De vierde editie van 'Schijndel aan zee' werd, net als voorgaande jaren geopend met een percussiegroep; Sambarooi uit Sint-Oedenrode. Vanuit de Hoofdstraat vertrok de groep onder ritmische klanken naar de Markt, naar 'Schijndel aan zee'.

,,Wel mooi hoor", was Theo van Dinther (58) van mening. ,,Schijndel heeft weer wat." Wethouder Eus Witlox van Meierijstad die de manifestatie officieel opende, vroeg aan de aanwezigen applaus voor allen die het evenement mogelijk gemaakt hadden. ,,Vier weken Schijndel aan zee, een geweldig evenement voor iedereen in Schijndel", aldus Witlox. Waarna na een luide knal de confetti in de kleuren van Schijndel (groen en geel) over het strand dwarrelde en volgens de wethouder 'Schijndel aan zee kon beginnen'.