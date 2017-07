Voetballen in Schijndel, op de vlucht voor maffia

Daar stond de 20-jarige spits vorige week ineens op de stoep, voetbalschoenen in de hand, met het verzoek om mee te mogen trainen. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Sanchez Sifuentes werd doorverwezen naar MEV United uit Schijndel. MEV United? Dat staat voor Brazilië-kenner Marc van Hoof, zaakwaarnemer Eric van Kessel en Vincent de Vroomen, de voormalig elftalleider van FC Den Bosch. Sinds maart trainen ze op het complex van Avanti'31 in Schijndel spelers die voor een tweede kans in het betaalde voetbal gaan. De in Schijndel woonachtige De Vroomen heeft er vier in huis.

,,Ik kom uit een sloppenwijk", zegt Sanchez Sifuentes, die opgroeide in Tumaco, een kustplaats in het zuiden van Colombia. ,,Een profcontract in Europa betekent voor mij een beter leven voor familie. Dat is mijn motivatie. Ik probeer dezelfde weg als Luis Suarez te bewandelen." Dat zal niet meevallen. Het is vrijwel uitgesloten dat Sanchez Sifuentes een contract bij een Nederlandse club krijgt. De 1.95 meter lange spits beschikt niet over een Europees paspoort. Een buiten EU-salaris staat niet in verhouding tot de geboden kwaliteit. Maar dan is er altijd België nog, waar dergelijk strenge salariseisen niet gelden.