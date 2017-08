Vrijwilligers verplaatsen vier obstakels van Buffelrun vanwege vervuilde Aa

Ze dachten klaar te zijn, de vrijwilligers van de Buffelrun. Maar deze ochtend stonden er zo'n dertig met tractoren, loaders en verreikers klaar om de klus te klaren. ,,Weer allemaal een extra dag vrij genomen. Dit is waar een klein dorp groot in is", vindt woordvoerder Antoon Donkers van de organisatie. ,,We zijn allemaal vrienden en bekenden van elkaar en niet te beroerd om wat extra's te doen als dat nodig is."

In en boven de Aa stonden vier obstakels. Die worden allemaal verplaatst. ,,Vanochtend ontdekten we dat er ook vijf in en over sloten lagen die vanuit de Aa worden gevoed. Dus die moesten we ook verzetten", zegt Donkers. Een geluk bij een ongeluk is, dat vlakbij de vervuilde Aa een kleiner riviertje loopt, de Boerdonkse Aa. Die is niet vervuild dus een aantal obstakels zijn naar dat riviertje verhuisd.