'We will always love you Paaspop!'

Door: Jaap van der Doelen/Monkey Media

Ondanks het publiek dat en masse verscheen, wist Paaspop zijn gemoedelijke sfeer te behouden. Het is precies die sfeer die de kracht van het festival vormt. Vraag een willekeurige bezoeker wat het leukste is aan het Schijndelse festival en het antwoord is steevast een variatie daarop. De aankleding van het festival heeft een internationale allure, vooral na zonsondergang, wanneer de vele lichtjes volledig tot hun recht komen.

Gevoel van ontdekking

Maar ook het straattheater, de talloze maffe hoekjes, barretjes en kleinere feestruimtes, met elk weer een eigen DJ-set, in totaal verschillende stijlen, dragen bij aan het gevoel van ontdekking op Paaspop. In Schijndel kun je net zo makkelijk een track langs horen komen van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, afkomstig van zijn afgelopen vrijdag uitgebrachte album, als van Dré Hazes junior. Geen enkele avond is compleet zonder confetti kanon, en er is voor elk wat wils zonder dat het festival daardoor aan karakter inboet.

Volledig scherm Theater Paaspop © J Vddoelen

Bands

Ook de bands leveren hoogtepunten in allerlei genres. De reünie van Undeclinable Ambuscade ontketent een heerlijk feest van nostalgie voor alle punkfans, en Fresku levert met zijn vrienden juist een knallende show die het oog op de toekomst gericht heeft. De intens feestelijke ska van de achtkoppige Catalaanse formatie La Pegatina vormde daarbij een perfecte afsluiter, die alle generaties op het festival in feestvreugde verenigde.

Volledig scherm Fresku tijdens Paaspop. © Jostijn Ligtvoet

Zoektochtje

Gemopper was er hier en daar over hoofdpodium Apollo, dat door overweldigende drukte meer dan eens dicht moest en daarmee fans buiten liet staan. Jammer voor hen wellicht, maar zoals de grote Cruijff ooit al aangaf heeft ook dat nadeel een voordeel. Het is namelijk een uitstekende aanleiding om eens op een zoektochtje buiten de gebaande paden te gaan, en zo te bekijken wat er nog meer op Paaspop te beleven is.

Volledig scherm Apollo © Sandra van de Laar/BD