Wijbosch vreest voor hondengif

Liesbeth van Kronenburg uit Wijbosch besloot dat het genoeg is geweest. Zij plaatste een oproep op Facebook. ,,Mijn hond is gelukkig niet ziek geworden, maar ik ben er wel heel erg bang voor. Ik zou er echt niet aan moeten denken dat mijn hond vergiftigd wordt. Het is geen toeval meer als zoveel honden ziek worden."

Een van de honden die ziek raakte is Hammer van Karel Verhagen uit Wijbosch. ,,Mijn hond lag drie dagen voor Pampus, had flinke koorts, schuim op zijn bek en hij en at niets", zegt Verhagen. Hij ging met zijn hond naar de dierenarts in Veghel. ,,Hij kreeg pillen om de koorts te verlagen. Gelukkig was-ie na enkele dagen weer beter."